Саки, Крым, , 11:16 — REGNUM Задержанного в крымском городе Саки члена украинской экстремистской организации, который подозревается в подготовке взрыва в местной администрации, заключили под стражу до 10 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

«В отношении Олега Приходько возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 223.1 УК РФ — попытка совершения террористического акта, незаконное изготовление взрывчатых веществ. В связи с этим суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители задержали мужчину 10 октября. В ходе обыска у него обнаружили бутылки с зажигательной смесью и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

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