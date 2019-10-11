Саки, Крым, 11 октября 2019, 11:16 — REGNUM Задержанного в крымском городе Саки члена украинской экстремистской организации, который подозревается в подготовке взрыва в местной администрации, заключили под стражу до 10 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября сообщили в Киевском районном суде Симферополя.
Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители задержали мужчину 10 октября. В ходе обыска у него обнаружили бутылки с зажигательной смесью и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
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