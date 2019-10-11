Киев, , 11:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский доказывает обществу, что ранее пятый президент Петр Порошенко подписал «капитуляцию» Украины под названием «минские соглашения». Соответствующее заявление 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов сделал политтехнолог Дмитрий Фищенко.

Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что он начал доказывать обществу? Что пять лет назад Порошенко подписал капитуляцию Украины под названием минские соглашения. А теперь Зеленский пытается разрулить эту капитуляцию. Если он разрулит, он облегчит условия капитуляции», — сказал Фищенко.

По его словам, «формула Штайнмайера» делает минские соглашения более приемлемыми для Киева.

«Он впервые сказал, что у нас есть минский процесс и есть его альтернатива — заморозка. Это дает больше маневра. А «формула Штайнмайера» — это частный случай минских соглашений, который их немного облегчает для Украины. Это было пугалом, его раскрутили», — рассказал Фищенко.

Он также выразил уверенность в том, что Украина успешно проведет разведение войск «по всем остальным направлениям». Населенный пункт Золотое (Луганщина) он назвал «единственным проблемным направлением».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Зеленский заявил, что на Донбассе есть только две стороны конфликта — Россия и Украина. Глава государства призвал Кремль дать гарантии разведения войск.