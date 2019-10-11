Москва, , 11:07 — REGNUM В Совфеде не видят связи между войной в Донбассе и отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

«Владимир Зеленский понимает, что отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной невыгодно Украине, но по ряду причин не готов принять решение о его возобновлении. Отсюда и отговорки, ссылки на конфликт в Донбассе», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на непрерывное железнодорожное сообщение между странами.

«Не вижу никакой связи между этим конфликтом и отсутствием авиасообщения между нашими странами. Действительно, странно: поезда ходят, а самолеты не летают. Где здесь логика? В свое время, прервав авиасообщение, украинская сторона действовала по принципу «назло бабушке отморожу уши», — сказал Клинцевич.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.