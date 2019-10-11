Киев, , 11:04 — REGNUM

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский талантливо загоняет лидера фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко «в политический гроб». Об этом 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Фищенко, подводя итоги пресс-марафона Зеленского.

«Никто от президента не ждал содержания. Наш президент — режиссер и он действовал как режиссер. Он очень талантливо загоняет в политический гроб своего предшественника», — сказал Фищенко.

Он заметил, что украинский президент проводит такую же «информационную политику и информационную стратегию, которую он проводил во время избирательной кампании».

«Помните, он заставил Порошенко мочиться в баночку. Тут он опять заставил Порошенко, только в другом формате, мочиться в баночку пока тот играл на рояле в кустах во время вече. Он вынудил выступить Порошенко», — напомнил Фищенко.

Политтехнолог выразил уверенность в том, что вчера Зеленскому удалось улучшить отношения с украинскими медиа.

«Он показал стране, что является открытым человеком, что может принимать решения, в чем-то советоваться. Он улучшил свои отношения с медиа. Если медиа говорили, что он плохой, то всё это разбивается после вчерашней встречи. Он всех выслушал. Он получил возможность всё по несколько раз разжевать в разных контекстах, поднять разные темы, ответить на разные вопросы», — пояснил Фищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Зеленский заявил, что бывший глава государства Порошенко «будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять». Он заверил, что с экс-президентом «будут разбираться правоохранительные органы».