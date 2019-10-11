Киев, 11 октября 2019, 11:04 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский талантливо загоняет лидера фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко «в политический гроб». Об этом 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Фищенко, подводя итоги пресс-марафона Зеленского.
Он заметил, что украинский президент проводит такую же «информационную политику и информационную стратегию, которую он проводил во время избирательной кампании».
Политтехнолог выразил уверенность в том, что вчера Зеленскому удалось улучшить отношения с украинскими медиа.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Зеленский заявил, что бывший глава государства Порошенко «будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять». Он заверил, что с экс-президентом «будут разбираться правоохранительные органы».