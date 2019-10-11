Ашхабад, , 10:48 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил против установки памятника Гарегину Нжде в центре Еревана. Об этом азербайджанский лидер заявил 11 октября во время заседания Совета глав государств СНГ.

Ильхам Алиев Kremlin.ru

Алиев напомнил, что главы государств стран СНГ неоднократно выступали против героизации фашизма. «К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде», — заявил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ашхабаде проходить заседание Совета глав государств СНГ. По итогам мероприятия планируется принять Обращение глав государств — участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, памятник Гарегину Нжде был открыт в Ереване 25 мая 2016 года. 11 июня 2016 года представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что России непонятно, почему в Армении установили памятник этому политическому деятелю.

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