Республика Польша, , 10:29 — REGNUM Уже в ближайшее воскресенье, 13 октября, граждане Польши изберут 460 депутатов и 100 сенаторов Национального собрания. Согласно прогнозам, явным фаворитом на выборах в Сейм является консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского. Она может получить большинство голосов избирателей и сохранить контроль над парламентом. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведённого для радио ZET 9 октября.

Так, если бы парламентские выборы состоялись в четверг, 9 октября, за ПиС свои голоса отдали бы 42,6% избирателей. На втором месте в рейтинге оказалась «Гражданская коалиция». Поддержку политическому объединению готовы оказать 22,5% опрошенных.

В тройку лидеров также попала коалиция левых партий (Союз левых демократов, «Весна» и «Вместе») — их результат 13,1%. Рассчитывать на места в Сейме также может и Польская народная партия, за которую собираются проголосовать 6,9% респондентов.

При этом представители конфедерации «Свобода и Независимость» в парламент не попадают. При проходном барьере 5% они могут рассчитывать только на 4,3% голосов.