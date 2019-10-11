Ташкент, , 10:28 — REGNUM По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 10 октября 2019 года специальным авиарейсом из Ирака в Ташкент привезли 64 ребенка, сообщает пресс-служба президента Узбекитсана.

«Эти дети, возвращенные на Родину при сотрудничестве с правительством Ирака и Международной детской организацией ЮНИСЕФ, жили на территории Ирака в тяжелых условиях», говорится в сообщении.

Среди детей, возвращенных в рамках гуманитарной операции «Мехр-2», — 39 мальчиков и 25 девочек, из них 14 — дети в возрасте до 3-х лет и 2 — оставшиеся без родителей.

Также сообщается, что рабочей группой гуманитарной операции проведены соответствующие беседы с женщинами из Узбекистана, которые, будучи членами различных международных террористических организаций, в настоящее время в Ираке лишены свободы сроком на 10−20 лет за угрозу миру и спокойствию граждан других государств или отбывают пожизненное заключение в тюрьмах. От них получено разрешение на вывоз их детей на Родину.

«Уместно отметить, что некоторые мужья этих женщин в данный момент остаются в рядах международных террористических организаций, часть из них нашла страшную смерть в ходе боевых действий, остальные отбывают наказание в тюрьмах Ирака и Сирии», говорится в сообщении.

К сожалению, отмечает пресс-служба, дети семей, свернувших с верного пути, выехавших через другие государства в «очаги» войны и вступивших в ряды международных террористических организаций, сталкивались с моральными, психологическими и физическими трудностями.

Привезенные дети будут устроены в оздоровительные учреждения со всеми необходимыми условиями и удобствами. Предусмотрено оказание им медицинской, психологической и социальной помощи специалистами. Детям будут предоставлены горячее питание и новая одежда.

Также решаются вопросы регистрации документов, подтверждающих их личности, прикрепления к спонсорам и попечителям, размещения в детские сады и школы.

«Благотворительная акция «Мехр», проводимая на основе гуманной политики главы нашего государства, будет продолжаться, и ни один гражданин Узбекистана не останется без внимания и заботы», подчеркивает пресс-служба.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, это уже вторая подобная акция, ранее, в мае этого года, в Узбекистан из Сирии были возращены 150 узбекских женщин.