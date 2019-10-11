Конакри, , 10:27 — REGNUM Оппозиционные партии Гвинеи заявили о своем намерении выйти на акцию протеста после того, как в социальных сетях распространился слух о том, что действующий президент страны Альфа Конде намерен баллотироваться на третий срок на предстоящих выборах. Об этом передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, оппозиционеры из объединения «Национальный фронт обороны Конституции» (FNDC) планируют выйти на демонстрацию в понедельник, 14 октября, несмотря на противодействие полиции и правительства.

Как сообщают журналисты, в сентябре 2019 года 81-летний президент Конде призвал всех жителей страны готовиться к референдуму и выборам, тем самым вызвав опасения граждан в связи с тем, что он намерен пренебречь конституционным запретам и выдвинуть свою кандидатуру на третий срок.

Напомним, что Конде, давний лидер оппозиции, пришел к власти в 2010 г. Он стал первым демократически избранным президентом Гвинеи. Второй срок пребывания Конде на посту президента по действующей конституции официально завершится в октябре 2020 года.