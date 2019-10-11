Москва, , 10:20 — REGNUM Закон об ограничении иностранного владения отечественными агрегаторами не является уникальным в мировой практике — Россия в этом вопросе лишь ориентируется на опыт ведущих стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил кандидат экономических наук, профессор, завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

«Информация уже наравне с другими сырьевыми ресурсами становится стратегически важным ресурсом любого государства. Через этот ресурс могут спокойно наносить урон стране», — заявил Сурма.

Таких примеров в истории было уже немало, когда «фактически приобретался контрольный управляющий пакет и ряд компаний переходили в юрисдикцию других государств», отметил он.

При этом многие государства мира уже либо очень давно занимаются регулированием в этой сфере и периодически его корректируют, либо занялись вопросом буквально в течение последних нескольких лет, указал эксперт.

«Например, в Японии с августа действует законодательство, определяющее и регулирующее иностранные инвестиции в стратегических секторах экономики. Летом обсуждался законопроект, который уточнял именно информационно-телекоммуникационный вектор экономики. Он разделён по 20 подсекторов, и по каждому из этих направлений было принято решение», — отметил Сурма.

«В частности, помимо общего положения, что иностранные инвесторы в любом качестве, которые присутствуют на японском рынке, отчитываются перед правительственной комиссией. Второй момент связан с более жёсткими ограничениями, которые даже обсуждаются у нас — у них пороговая величина 10%. Если инвестор переходит эту границу, то дальнейшие действия регулирует правительственная комиссия: давать ли право таким сделкам или отклонять», — подчеркнул он.

Великобритания также имеет давнюю историю вопроса регулирования информационных ресурсов.

«Мало того, что у них есть королевская комиссия, которая контролирует ряд стратегических и ключевых моментов, но есть ещё и закон о коммуникациях. Был создан офис коммуникаций, который, в общем-то, довольно чётко и жёстко контролирует присутствие иностранных инвестиций в этом секторе экономике», — указал эксперт.

Наконец, в Евросоюзе также доминирует подход, связанный с обеспечением безопасности и экономической безопасности стран-участников.

«Они открыто об этом говорят: стоят на позициях защиты прав человека, тем не менее, ставят такой приоритет, потому что возникают угрозы явные и потенциальные для экономик ряда стран», — добавил Сурма.

Ранее Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержали внесенный в Госдуму законопроект об ограничении иностранной доли в капитале значимых информационных ресурсов РФ, таких как Яндекс. В частности, законопроект призван установить максимум для иностранного участия в финансировании в размере 20%.

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