Сеул, , 10:16 — REGNUM Возобновление рабочих переговоров между США и КНДР будет зависеть от развития ситуации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна.

По своему возвращению южнокорейский дипломат отметил, что в рамках встречи со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном он подробно узнал результаты недавних переговоров США и КНДР, прошедших в Стокгольме, а также обсудил дальнейшие действия по урегулированию данной проблемы.

Стоит отметить, что США приняли предложение правительства Швеции о возобновлении рабочих переговоров через две недели, однако северокорейская сторона отреагировала на данное предложение отрицательно.

Напомним, что в рамках визита в США представитель Южной Кореи принял участие в трехсторонних переговорах, а также провел двусторонние встречи со своими коллегами из США и Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча представителей США, Южной Кореи и Японии состоялась в Вашингтоне