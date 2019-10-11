Анкара, , 10:14 — REGNUM Минобороны Турции проинформировало о первом военнослужащем, погибшем в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии. Сообщение опубликовано 11 октября на сайте ведомства.

Погибший — пехотинец Ахмет Топчу. Его гибель произошла 10 октября в ходе столкновения с боевиками Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», уточняет министерство. Речь идет о курдских организациях, которые Турция считает террористическими.

В турецком минобороны уточнили, что в ночь на 11 октября было уничтожено 49 террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил начавшуюся операцию на севере Сирии поставкой американского оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG). Турецкие войска вошли в Сирию 9 октября.

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