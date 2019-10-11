Москва, , 10:06 — REGNUM Впечатление от пресс — конференции президента Украины Владимира Зеленского двоякое, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Зеленского относительно телефонного звонка Владимиру Путину.

«С одной стороны, сам формат оказался новацией. И выбор места — фуд корт, и смена журналистов за столом, и практически полное отсутствие модерирования — журналисты могли задавать любые вопросы и даже вступать в дискуссию — всё это порождало ощущение открытости и желания донести свою позицию до простого избирателя.

С другой стороны, чем больше Зеленский разъяснял свою позицию по Донбассу, ситуации с Трампом, с Коломойским, отопительным сезоном или предстоящей продажей земли, тем больше возникало вопросов.

У Зеленского нет четкой позиции ни по одному актуальному вопросу, его логика — если не так, то так, а если не получится, то и черт с ним — подвесим. Это позиция слабого переговорщика, который хорохорится.

Наиболее яркий пример — по переговорам с Нормандской четверкой. Зеленский понимает, что без разведения войск встреча сорвется, а обеспечить разведение он не может. Ветераны нацбатальнов прорвались в Золотое и теперь их можно удалить оттуда только силой.

Поэтому, Зеленский и говорит, что готов лично звонить президенту России Владимиру Путину и ставить какие-то вопросы. Выглядит это глупо: звонок Путину подается как решительное действие на фоне неспособности выполнить обещанный Меркель и Макрону отвод войск», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции отметил, что у него «не спадет корона» позвонить в Москву и обсудить с президентом России вопрос освобождения моряков.

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