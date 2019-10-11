Ченнаи, Индия, , 10:00 — REGNUM Необычное приветствие устроили в Индии председателю КНР Си Цзиньпину в преддверии второго неформального саммита двух стран, сообщает 10 октября индийский новостной канал NDTV.

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Photo 2019-10-11 16-12-00 Http://news.creaders.net

Да день до визита товарища Си в Индию, в одной из скол городе Ченнаи около 2000 учащихся надели маски китайского лидера и сели в форме трех китайских иероглифов, составляющих имя китайского лидера на его родном языке. По обе стороны были выстроены две шеренги из учеников, держащих в руках китайские и индийские флаги.

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Напомним, что премьер-министр Индии Нерендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин проведут вторую неформальную встречу двух стран в городе Махабалипурам индийского штаба Тамилнад в 55 км от Ченная с 11 по 12 октября.

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В 2018 году состоялась первая встреча в китайском городе Ухане провинции Хубэй. Это событие стало ключевым в нормализации двусторонних отношений после Докламского кризиса 2017 года.