Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону начался второй этап конкурса на должность сити-менеджера. Претендентам на руководящую должность предстоит пройти тестирование на знание законодательства, состоящее из 30 вопросов. Затем члены конкурсной комиссии проведут собеседования с кандидатами.

Во второй этап борьбы вступили 13 претендентов на руководящую должность. Из них в финал выйдут двое.

Напомним, всего на конкурс было подано 15 заявлений. Два кандидата не прошли первый этап отбора из-за отсутствия необходимого стажа работы на руководящих должностях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что имя нового сити-менеджера Ростова-на-Дону станет известно до 22 октября — в этот день новый руководитель областного центра будет утверждён на заседании муниципального парламента.

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