Ашхабад, , 09:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил главу Киргизии Сооронбая Жээнбекова за поддержку международных инициатив Ашхабада, сообщает 11 октября агентство «Туркмения сегодня».

Киргизский лидер прибыл в Туркмению для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В рамках визита состоялись двусторонние переговоры. Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Бердымухамедов выразил уверенность, что саммит глав государств СНГ будет способствовать расширению торгово-экономических связей между странами СНГ. Жээнбеков, в свою очередь, выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Туркменией.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ашхабаде состоится заседание Совета глав государств стран СНГ. Перед началом мероприятия главы государств проводят двусторонние переговоры.

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