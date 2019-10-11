Копенгаген, , 09:58 — REGNUM Многие партии «красного блока» в Дании заявили о своей готовности поддержать законопроект, согласно которому такие социальные сети, как Facebook, Instragram, YouTube будут обязаны удалять весь незаконный контент, а также все материалы, которые каким-либо образом унижают достоинство отдельных пользователей.

По словам представителя социалистов по правовым вопросам Карины Лорентцен, необходимо обязать социальные сети оперативно реагировать на появление подобного контента. «В данном случае решающее значение имеет то, насколько быстро администраторы сетей смогут остановить распространение тех или иных материалов», — заявила политик — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Во Франции и ФРГ уже существуют законы, по которым крупные социальные сети привлекаются к ответственности. Так, в Германии явно незаконный контент должен быть удален в течение 24 часов. По словам представителя «Венстре» по правовым вопросам Кристиана Хегора, такая модель вполне может подойти и для Дании.