Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 12 октября, в Стамбуле спикер Госдумы Вячеслав Володин примет участие в III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействии.

В повестке — вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.

На полях конференции Володин проведет также ряд двусторонних встреч.

Отметим, что в III Конференции спикеров парламентов также примут участие представители Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая.

Ранее в ходе IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии, Володин заявил о необходимости предлагать модельные законы по борьбе с терроризмом, которые должны позволить сформировать единый список террористических организаций.

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