Киев, , 10:01 — REGNUM Нидерланды намерены выяснить, по какой причине не была закрыта зона для полётов в районе крушения лайнера МН17 в Донбассе, и в том числе на территории Украины и РФ. Об этом 11 октября рассказал глава нидерландского МИДа Стеф Блок во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко. Видео пресс-конференции опубликовано МИД Украины в официальном Facebook.

«Еще одна процедура — иски семей погибших… Именно они на прошлой неделе попросили меня от имени правительства выяснить, почему ни Россия, ни Украина не закрыли воздушное пространство на Донбассе», — заявил Блок.

Также он рассказал, что такое расследование будет вести специализированный независимый следственный орган, не имеющий отношения к продолжающимся судебным процедурам.

Напомним, принадлежащий Малайзии самолет Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, которые все погибли. Киев возложил вину за случившуюся катастрофу на ополченцев, однако последние в ответ заявили, что не располагают военной техникой, которая могла бы сбить воздушное судно на такой высоте.