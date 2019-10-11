Копенгаген, , 09:54 — REGNUM Проправительственные датские партии «Единого списка» и социалисты призвали власти последовать примеру Норвегии и Швеции и остановить экспорт вооружения в Турцию. «Мы непременно должны позаботиться о том, чтобы Дания прекратила любые поставки оружия в Турцию. На следующей неделе мы также планируем предложить всем странам ЕС последовать этому примеру. Совершенно очевидно, что мы никоим образом не должны способствовать военной операции Турции в Сирии», — заявила представитель «Единого списка» Ева Флюхольм.

Ранее министр иностранных дел Норвегии заявил о том, что страна полностью прекращает экспорт вооружения и военного оборудования в Турцию. Глава внешнеполитического ведомства Швеции, в свою очередь, попросил Риксдаг поддержать идею совместного эмбарго всех государств ЕС — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Председатель социалистов Пиа Ольсен Дюр также заявила о поддержке со стороны партии идеи остановить весь датский экспорт вооружения в Турцию. «Мы не можем продавать оружие стране, которая использует его против наших союзников. Мы не можем остановить военную операцию в одиночку, поэтому мы должны призвать остальные европейские государства присоединиться к этой инициативе», — добавила политик.