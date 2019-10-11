Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Директором Государственного Эрмитажа вновь назначен Михаил Пиотровский. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева было опубликовано пресс-службой правительства РФ.

В тексте документа сообщается, что Пиотровский назначен генеральным директором самого известного музея в Санкт-Петербурге сроком на 3 года.

Напомним, Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года. В 2016 году Минкульт РФ сообщил, что контракт с ним продлен до 2020 года.

Стоит отметить, что 1 сентября «Телеканала Санкт-Петербург» сообщил о присвоении Пиотровскому звания почётного доктора Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СпбГУП).