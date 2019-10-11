Амман, , 09:47 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил рабочую поездку в Иорданию. В ходе визита он встретился с главным советником Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II — эмиром Хашим бин Аль-Хусейном. В разговоре с принцем Иордании были рассмотрены вопросы сотрудничества между северокавказской республикой и королевством.

«Мы предметно обсудили пути дальнейшего взаимодействия и сотрудничества между Иорданией и Чечнёй. Эмир Хашим бин Аль-Хусейн поблагодарил меня за визит в страну и выразил готовность оказать дальнейшее содействие в укреплении дружеских и братских отношений между нашими народами», — написал Кадыров на своей странице в соцстети «ВКонтакте».

В рамках визита также состоялась встреча главы Чечни с королем Абдаллой II. Рамзан Кадыров по его приглашению принял участие в открытии после благоустройства священной зоны возле дерева пророка Мухаммеда. На церемонию были приглашены известные исламские учёные и религиозные деятели.

«Мне было очень приятно слышать, находясь в этом святом месте, слова благодарности за построенную в городе Шали самую большую в Европе мечеть имени пророка Мухаммеда», — написал Кадыров.