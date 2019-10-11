Киев, , 09:47 — REGNUM Москва уже в ближайшее время вернёт украинские корабли, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что в настоящее время процесс возвращения украинских судов находится на заключительном этапе, однако конкретных сроков, когда Киев получит обратно свои суда, называть не стал.

«Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время, — отметил Пристайко. — Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием».

Министр добавил, что Украина попросила российскую сторону «назвать точку координат, где корабли будут стоять», и время, когда их можно будет забрать.

Как сообщало ИА REGNUM, ноябре 2018 года 24 украинских военных моряка, включая двух сотрудников СБУ, которые на трёх кораблях совершили провокацию в Керченском проливе, были задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение госграницы РФ.

7 сентября 2019 года уголовное преследование украинских моряков в России было прекращено. Они были освобождены из-под стражи под поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. В тот же день состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

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