Исламабад, , 09:47 — REGNUM В Пакистане отметят День Кашмира в знак солидарности с жителями индийского штата, недавно лишенного особого статуса в рамках государства, об этом 11 октября сообщает Geo TV.

Планируется организация живой цепи, которая будет выстроена в Исламабаде, в акции примет участие премьер-министр страны Имран Хан, а также другие высокопоставленные политические деятели.

Напомним, в начале августа 2019 года власти Индии приняли решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, что вызвало бурю негодования среди жителей региона.

Ввиду того, что регион является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном, Исламабад жестко отреагировал на данное решение Нью-Дели.

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