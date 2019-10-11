Сеул, , 09:45 — REGNUM К концу 2020 года на вооружении ВВС Южной Кореи будет находиться 26 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ВВС страны.

По их словам, в 2020 году в Южную Корею будут доставлены 13 единиц боевой техники, а в 2021 году — еще 14 единиц.

Напомним, что первые два истребителя представители министерства национальной обороны Южной Кореи получили 29 марта текущего года. Максимальная скорость F-35A составляет 1,8 Маха, на вооружении самолетов — ракеты различного назначения, а также корректируемые авиабомбы JDAM и SDB.

В настоящее время на вооружении ВВС находится восемь единиц боевой техники, однако к концу года их число увеличится до тринадцати.

Как отмечают специалисты, поставка техники и подготовка персонала идет по плану. В настоящее время в США проходит обучение четырех пилотов и 101 механика.

Кроме того, к концу текущего го да в Южную Корею поставят четыре самолета-заправщика KC-330 и четыре стратегических разведывательных БПЛА Global Hawk.