Ашхабад, , 09:30 — REGNUM Реализацию совместных проектов и диверсификацию взаимодействия обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает 11 октября агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что глава правительства Армении прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Во время встречи стороны отметили необходимость активизации контактов между предпринимательскими кругами двух стран.

Собеседники выступили за развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе в области здравоохранения, образования, науки, спорта и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ашхабаде состоится заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого планируется принять несколько совместных документов.

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