Киев, 11 октября 2019, 09:38 — REGNUM Юрист Андрей Портнов вызвал бывшего президента Украины Петра Порошенко на теледебаты в прямом эфире. Соответствующее сообщение появилось 10 октября в telegram-канале Портнова.
Напомним, по инициативе Портнова против Порошенко на Украине было возбуждено 13 уголовных дел.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал о трёх оффшорных структурах Порошенко, которыми заинтересовались власти Панамы.
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