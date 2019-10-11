Киев, , 09:38 — REGNUM Юрист Андрей Портнов вызвал бывшего президента Украины Петра Порошенко на теледебаты в прямом эфире. Соответствующее сообщение появилось 10 октября в telegram-канале Портнова.

«Поговорим о Ваших уголовных делах, офшорах, налогах, ГБР (Государственном бюро расследований — ИА REGNUM), работе на Россию и тайне следствия. Поставим точки в накопившихся вопросах. Жду Вашего решения», — написал он.

Напомним, по инициативе Портнова против Порошенко на Украине было возбуждено 13 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал о трёх оффшорных структурах Порошенко, которыми заинтересовались власти Панамы.

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