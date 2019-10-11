Рим, , 09:20 — REGNUM Евросоюз не должен поддаваться на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещавшего открыть границы для сирийских беженцев. Такое мнение высказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Я с глубокой озабоченностью слежу за последними событиями на северо-востоке Сирии. Мы призываем Турцию незамедлительно прекратить свою одностороннюю военную инициативу, которая может поставить под угрозу региональную стабильность и ослабить борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул Конте в сообщении в Twitter.

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В интервью на телеканале La7 премьер-министр заявил, что «Италия, ЕС и все международные институты должны сохранять твёрдость». По его словам, Евросоюз не может соглашаться с турецкой военной инициативой, которая, как отметил Конте, будет контрпродуктивной.

«ЕС не может поддаваться давлению и шантажу оказаться под угрозой волны беженцев, которых принимает Турция. Это две вещи из разных опер: приём сирийских беженцев в Турции ЕС поддерживает экономически», — подчеркнул Конте.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 октября, президент Терции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европейский союз должен прийти в себя и перестать осуждать военную операцию, которую проводит Турция в Сирии. Он подверг отношение Евросоюза к предпринимаемым Анкарой шагам резкой критике и пригрозил открыть границы для беженцев.

Напомним, 9 октября в районах Сирии к востоку от реки Евфрат Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Её целью является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

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