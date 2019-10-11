Оттава, , 09:32 — REGNUM Канада намерена использовать метод политического давления с помощью союзников на КНР для того, чтобы добиваться выдачи канадцев, задержанных в Китае. Об этом 11 октября заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время дебатов между лидерами политических партий, участвующих в канадских парламентских выборах. Дебаты транслировали все национальные телеканалы Канады.

«Мы задействовали всех наших союзников во всем мире, чтобы оказать (политическое) давление на Китай, и сказать им, что так дела не делаются, что вы не можете задерживать канадцев по политическим мотивам», — заявил Трюдо.

При этом канадский премьер-министр не стал отвечать на вопрос о том, готова ли Канада разорвать торговые отношения с КНР в случае, если ситуация с задержанными гражданами Канады в Китае не изменится в ближайшее время.

Напомним, осложнения в дипломатических отношениях между КНР и Канадой начались после задержания 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера финансового директора китайской коммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана канадскими правоохранителями по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении торговых санкций США, направленных против Ирана.