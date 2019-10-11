Ашхабад, , 09:17 — REGNUM Необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества обсудили президенты Туркмении и Таджикистана Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон, сообщает 11 октября агентство «Туркмения сегодня».

Во время переговоров стороны также рассмотрели сотрудничество в транспортно-коммуникационном секторе. В завершении переговоров главы государств выразили уверенность, что отношения дружбы между двумя странами продолжат успешно развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода заявил, что таджикистанские перевозчики доставляют товары в обход территории Туркмении.

Ранее власти Туркмении ограничили транзит грузов из Таджикистана через территорию республики. В результате протяженность маршрута доставки грузов из Таджикистана в Иран увеличилась с 1400 до 4850 км.

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