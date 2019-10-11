Ташкент, , 09:07 — REGNUM В рамках гуманитарной операции «Мехр-2» («Добро-2») из Ирака в Узбекистан вернулись 64 ребенка, сообщили 11 октября в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что дети доставлены на родину специальным авиарейсом 10 октября 2019 года. Операция проводилась при содействии правительства Ирака и ЮНИСЕФ.

Специальная рабочая группа гуманитарной операции провела переговоры с женщинами, которые отбывают наказание в Ираке за причастность к террористическим организациям. От осужденных получено разрешение на вывоз детей в Узбекистан.

Напомним, 28 сентября 2019 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на заседании Совет Безопасности ООН, заявил, что власти республики планируют вывести из Сирии и Ирака 235 своих граждан.

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