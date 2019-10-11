Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Исследовательская служба Конгресса США назвала КНДР страной с нарастающим ядерным потенциалом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад службы по противодействию угрозе баллистических ракет.

В документе отмечается, что КНДР является самой большой угрозой безопасности США. Известно, что в данный список также попали Китай и Иран.

По мнению специалистов, Северная Корея обладает большим количеством баллистических ракет малой и средней дальности, способных нанести удар по Южной Кореи и американским военным базам, расположенных в Японии и других регионах.

Также в докладе указывается, что КНДР разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную достичь материковой части США.