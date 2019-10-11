Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен собирается в ближайшие месяцы повести сокращение числа сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме на треть. Он заявил об этом 11 октября, сообщает агентство Reuters.

Как рассказал О'Брайен, им планируется сокращение членов СНБ с 178 до 117 человек, а также он собирается вернуть свое ведомство к координационной роли, которой СНБ был лишён при предшественнике О'Брайена на данном посту, Джоне Болтоне, уволенном президентом США Дональдом Трампом в сентябре.

«Мы (СНБ) хотим координировать политику из Белого дома, а не заниматься практической реализацией внешней политики и решений в области национальной безопасности», — заявил помощник президента США.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Трамп конфиденциально распорядился провести существенное сокращение количества сотрудников СНБ для повышения его эффективности.