Нью-Йорк, США, , 09:03 — REGNUM Турция должна остановить военную операцию в Сирии, заявил заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц. Он выступил от имени пять стран Совбеза ООН в штаб-квартире международной организации.

Выступлению Шульца предшествовали закрытые консультации стран — членов Совбеза ООН. Немецкий дипломат выразил позицию Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши, солидарность выразила также Эстония.

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Названные страны полагают, что операция «Источник мира» не поможет Турции решить проблему безопасности. Более того, вторжение в Сирию дестабилизирует регион, заставит страдать мирное население и вызовет поток беженцев.

Шульц предупредил также, что действия Анкары могут свести на нет достижения в борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Франция призвала к «экстренной встрече» международной коалиции под руководством США, которая боролась с террористами в Сирии. Это произошло 10 октября — на следующий день после начала турецкой операции в Сирии.

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