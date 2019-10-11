Париж, , 08:56 — REGNUM Франция призвала к «экстренной встрече» международной коалиции под руководством США, которая боролась с террористами в Сирии, на следующий день после начала наступления турецких сил, сообщает Le Figaro.

«Эта международная коалиция должна встретиться, потому что мы находимся в новой ситуации и потому что борьба с террористами, вероятно, возобновится, потому что они ждут этой возможности выйти», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько организаций во Франции объявили о проведении митинга в Париже в субботу, 12 октября, в поддержку сирийских курдов.

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