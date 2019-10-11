Екатеринбургская полиция задержала активиста Виктора Балдина, ранее подававшего заявку на митинг и шествие против опроса о храме Святой Екатерины. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM Как сообщила агентству правозащитница Галина Королёва, активист был задержан на выходе из собственного дома утром 11 октября. Балдина повезли в екатеринбургское управление МВД РФ на улице Фрунзе.

По словам правозащитницы, активисту заявили, что причиной задержание стала «распространение экстремизма в социальных сетях».

Напомним, ранее Виктор Балдин пытался согласовать митинг и шествие против опроса о строительстве храма Святой Екатерины. В министерстве общественной безопасности региона в проведении мероприятий отказали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге участникам опроса о храме подарят монеты