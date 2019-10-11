Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Вторжение Турции в Сирию и попустительство со стороны администрации президента США Дональда Трампа продемонстрировали ЕС то, что европейские страны больше не могут прятаться за «американской юбкой» и должны позаботиться о восстановлении своего влияния в регионе, заявили политолог Натали Точчи и младший научный сотрудник некоммерческой итальянской организации Istituto Affari Internazionali (IAI) Синан Еким в статье для издания Politico.

«На фоне внезапно возникшего вакуума в регионе ЕС выглядит слабым и неподготовленным. При этом нужно признать, что ЕС не лидировал в регионе в течение последних десятилетий. Пока региональные потрясения развивались под покровом гегемонии США, европейцы предпочитали действовать в тени дядюшки Сэма. Иногда европейские страны поддерживали действия США, а иногда пытались смягчить их. Но они никогда не выступали против действий США и не предлагали альтернативный путь. Наша слабость выставлена на показ, потому что мы больше не может прятаться за американской юбкой», — считают эксперты.

В статье также указано, что «именно так выглядит крах гегемонии США в регионе», который должен послужить шоком для ЕС и подтолкнуть европейский блок к конкретным действиям.

«На фоне вторжения Турции в Сирию и попустительства со стороны Трампа стало понятно, что Европейский союз должен занять самостоятельную позицию в регионе… Вопрос заключается в том, что необходимо предпринять ЕС для того, чтобы восстановить своё влияние в регионе, и в частности в Турции», — добавили эксперты.

Напомним, в среду, 9 октября, турецкие военные пересекли сирийскую границу в рамках вторжения на северо-восток САР. Военная операция Турции получила название «Источник мира». За первые несколько дней боев турецкие силы взяли под контроль 11 населённых пунктов.

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