Вашингтон, 11 октября 2019, 08:57 — REGNUM Вторжение Турции в Сирию и попустительство со стороны администрации президента США Дональда Трампа продемонстрировали ЕС то, что европейские страны больше не могут прятаться за «американской юбкой» и должны позаботиться о восстановлении своего влияния в регионе, заявили политолог Натали Точчи и младший научный сотрудник некоммерческой итальянской организации Istituto Affari Internazionali (IAI) Синан Еким в статье для издания Politico.
В статье также указано, что «именно так выглядит крах гегемонии США в регионе», который должен послужить шоком для ЕС и подтолкнуть европейский блок к конкретным действиям.
Напомним, в среду, 9 октября, турецкие военные пересекли сирийскую границу в рамках вторжения на северо-восток САР. Военная операция Турции получила название «Источник мира». За первые несколько дней боев турецкие силы взяли под контроль 11 населённых пунктов.
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