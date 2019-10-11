Сеул, , 08:54 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 43% его соотечественников, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательской компании Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 8 по 10 октября среди 1002 человек, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 51%.

Известно, что число людей, поддерживающих политику президента, увеличилось на 1%.

По мнению специалистов, среди причин положительной оценки респонденты отметили: улучшение отношений с Северной Кореей, стремление к реформам, реформы органов прокураторы, а среди отрицательных — кадровая проблема, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, односторонность политики.

Кроме того, уровень поддержки современной Демократической партии увеличился до 37%, партии «Свободная Корея» — на 3%, до 27%. С другой стороны, Партию справедливости поддерживают 7%, Партию за демократию и мир — 0,3%, Партию патриотов Кореи — 0,4%.