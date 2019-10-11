Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Соединённые Штаты должны избавиться от чрезмерного количества «союзников», заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

«США берут на себя слишком много обязательств и оказывают поддержку слишком большому количеству государств и отдельных групп. В итоге возникают абсурдные ситуации, когда США приходится защищать те или иные группы от своих же союзников, либо отходить в сторону, чтобы союзники США могли нанести удар по американским доверенным лицам», — заявил Ларисон.

По словам Ларисона, в подобных условиях независимо от того, какое решение примут США, им в любом случае придётся предать кого-то во имя поддержки одного из своих партнёров.

«Это веский аргумент в пользу сокращения числа союзников США и обязательств перед ними. Однако к решению этого вопроса нельзя подойти безответственно, однако его всё же нужно решить, чтобы избежать возникновения подобных дилемм в будущем», — говорится в статье.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских солдат из северных районов Сирии, граничащих с Турцией, что позволило турецким военным начать военную кампанию «Источник мира» против подразделений сирийских курдов, которые ранее оказали США поддержку в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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