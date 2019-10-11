Вашингтон, 11 октября 2019, 08:53 — REGNUM Соединённые Штаты должны избавиться от чрезмерного количества «союзников», заявил журналист Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.
По словам Ларисона, в подобных условиях независимо от того, какое решение примут США, им в любом случае придётся предать кого-то во имя поддержки одного из своих партнёров.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских солдат из северных районов Сирии, граничащих с Турцией, что позволило турецким военным начать военную кампанию «Источник мира» против подразделений сирийских курдов, которые ранее оказали США поддержку в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте также: Москва и Доха обсудили операцию Турции в Сирии