Бишкек, , 08:46 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался участвовать в предварительных слушаниях по делу об освобождении уголовного авторитета Азиза Батукаева. Об этом 11 октября заявил адвокат экс-президента Сергей Слесарев, сообщает издание «АКИPress».

Отмечается, что начало судебного заседания было отложено до 11:00 (9:00 мск) в связи с тем, что конвой не доставил двух фигурантов дела: Алмазбека Атамбаева и бывшего советника председателя государственной службы исполнения наказаний при правительстве Калыбека Качкыналиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу об освобождении Азиза Батукаева. Заседание проходит в закрытом режиме, однако пресс-секретарь суда согласился встретиться с журналистами.

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