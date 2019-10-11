Миннеаполис, США, , 08:46 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Миннесота рассказал, что лишился всех друзей, когда стал главой Белого дома.

«Я потерял всех своих друзей, потому что они боятся со мной говорить, — сказал в шутку Трамп. — Честно говоря, я президент, теперь они не могут со мной говорить».

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего выступления перед своими сторонниками в Миннесоте Трамп выступил с крайне резкими характеристиками в отношении представителей Демократической партии, выступающих за его импичмент.

«Они сильно больные и спятившие люди!», — сказал Трамп и также добавил, что добивающиеся его импичмента хотят отменить результаты президентских выборов 2016 года в США.

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