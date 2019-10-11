Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM Полпред президента в УрФО Николай Цуканов обратил внимание главы свердловского ГУ МВД Александра Мешкова на возможные провокации в связи с опросом о храме Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства.

На встрече с руководителем Цуканов заявил, что в интернете появилась информация о возможном подкупе, административном давлении и провокациях в преддверии «храмового» опроса. Полпред подчеркнул, что необходимо принять все соответствующие меры по предотвращению подобных действий.

В свою очередь Мешков заверил чиновника, что полиция готова обеспечить общественную безопасность в ходе самого голосования. Стражи порядка будут присутствовать на всех пунктах опроса.

Напомним, опрос о храме Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал сообщать обо всех провокациях, связанных с голосованием.

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