Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и Госсекретарь Майк Помпео опровергли информацию, опубликованную в СМИ и заявили, что Вашингтон поддерживает намерение Бразилии вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Оба политика разместили опровержения 11 октября на своих страницах в соцсети Twitter.

«В совместном заявлении, опубликованном с президентом [Бразилии Жаиром] Больсонаро в марте, абсолютно ясно говорится, что я поддерживаю Бразилию, начинающую процесс полноправного членства в ОЭСР», — сообщил Трамп.

«Письмо не совсем точно отражает позицию Соединенных Штатов в отношении расширения ОЭСР. Мы с энтузиазмом поддерживаем вступление Бразилии в этот важный институт», — написал Помпео.

Он также назвал публикацию, в которой говорится об отказе Бразилии в поддержке, «фейковой новостью».

Ранее о том, что США якобы не поддержали южноафриканскую республику во вступлении в международную организацию, сообщил Bloomberg. Агентство ссылалось на письмо, которое Вашингтон направил в ОЭСР. В нем якобы говорилось только о поддержке только Аргентины и Румынии.