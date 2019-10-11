Париж, , 08:40 — REGNUM Лидерам независимости Новой Каледонии, особого административно-территориального образования Франции, наконец удалось найти компромисс и определить дату следующего референдума о независимости архипелага, сообщает Le Figaro.

Представители Новой Каледонии прибыли в здание резиденции премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа, чтобы в ночь с четверга на пятницу найти компромисс в отношении даты следующего референдума о независимости архипелага, который состоится 30 августа или 6 сентября 2020 года. Точная дата проведения второго референдума будет определена в ближайшие 15 дней.

Напомним, первый референдум о самоопределении Новой Каледонии, состоялся 4 ноября 2018 года. Тогда 56,7% жителей архипелага проголосовали против независимости.

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