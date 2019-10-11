Бишкек, , 08:35 — REGNUM Предварительные слушания по делу об освобождении уголовного авторитета Азиза Батукаева начались в Первомайском районном суде Бишкека, сообщает 11 октября агентство «АКИPress».

Одним из фигурантов уголовного дела является бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. В суд прибыл адвокат экс-президента Сергей Слесарев. По его словам, слушания будут закрытыми. Полиция отказалась пускать представителей СМИ в здание суда.

Слесарев пояснил журналистам, что 14 обвиняемых пошли на сделку со следствием в обмен на смягчение наказания. Адвокат считает, что они могут отделаться штрафом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября адвокат экс-президента Киргизии Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что бывший глава государства отказался давать показания по всем делам, выдвигаемым против него.

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