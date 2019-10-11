Нальчик, , 08:34 — REGNUM Стала известна кандидатура на должность главы правительства Кабардино-Балкарии. Им стал Алий Мусуков — премьер-министр отправленного ранее в отставку в связи с избранием нового главы КБР правительства.

Кандидатуру Мусукова внес на рассмотрение депутатов парламента республики глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Парламентарии рассмотрят предложение руководителя субъекта на очередном заседании 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии в единый день голосования 8 сентября 2019 года был избран парламент республики шестого созыва. Он в свою очередь 3 октября избрал нового главу КБР из трех кандидатур, предложенных президентом РФ. После вступления в должность новый руководитель республики отправил в отставку правительство. В настоящее время идет формирование его нового состава.

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