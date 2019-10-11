Хартум, , 08:37 — REGNUM Парламент Судана принял решение о продлении режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на три месяца, об этом 11 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Ранее, в феврале 2019 года бывший президент страны Омар аль-Башир ввел чрезвычайное положение по всей стране сроком на один год, однако законодательный орган страны утвердил его действие лишь на шесть месяцев.

В июле действие закона было продлено еще на три месяца, а теперь, после решения парламента, оно будет действовать в общей сложности один год, как то и планировал аль-Башир.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане вспыхнули в декабре 2018 года после решения правительства повысить цены на продовольствия. В результате беспорядков в стране произошел государственный переворот, в ходе которого аль-Башир был отстранен от власти.

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