Кызыл, , 08:33 — REGNUM Историческое событие, которое ознаменовало качественно новый этап в жизни тувинского народа. Так охарактеризовал полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло последствия от вхождения Тувы в состав СССР в поздравлении с юбилейной датой.

«Важнейшим итогом вхождения Тувы в состав СССР стало её становление как республики с развивающейся промышленностью, механизированным крупным сельским хозяйством. Масштабные преобразования и высокие темпы роста в советский период и по сей день составляют основу для развития региона», — отметил он.

По его словам, сегодня перед республикой стоят такие задачи, как формирование современной экономики и социальной сферы, повышение уровня жизни населения. Он добавил, что решить их невозможно без активного участия населения.

«Очень важно, чтобы жители республики и, в первую очередь, молодое поколение знали и понимали историю родного края, ценили уникальную самобытную культуру своих предков и относились с уважением к заложенным ими национальным и духовно-культурным традициям», — заключил чиновник, поздравив тувинский народ в праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в республике начались праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию вхождения в состав СССР. Как отметил глава республики Шолбан Кара-оол, у Тувы нет другого пути, кроме как быть с Россией.

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