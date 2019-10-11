Пекин, , 08:33 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Пекин и отправился в Непал для участия в неформальной встрече с премьер-министром Индии Нерендрой Моди, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Визит китайского лидера в Непал состоится по приглашению президента Непала Бидньи Деви Бхандари. В делегацию председателя Си вошли член Политбюро ЦК Компартии Китая, член Секретариата ЦК КПК и директор Генеральной канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, член Политбюро ЦК КПК и директор Канцелярии Комиссии по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи, член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И, а также вице-председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (НПКСК) КНР и глава Национальной комиссии по развитию и реформе Хэ Лифэн.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая неформальная встреча глав Китая и Индии в Непале пройдет с 11 по 13 октября и призвана сблизить позиции двух стран по ряду острых вопросов.

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