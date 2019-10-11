Тегеран, , 09:32 — REGNUM Заместитель начальника координационного штаба вооруженных сил Ирана бригадный генерал Али Аболлахи заявил, что вооружение и военная техника Ирана находятся на одном уровне с ведущими странами мира по своему развитию. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Генерал сделал заявление в ходе осмотра выставки продукции Организации оборонной промышленности Ирана. По его словам, основные характеристики вооружения и техники Исламской республики — это соответствие критериям Генерального штаба и потребностям вооруженных сил ИРИ. Бригадный генерал отметил, что продукция, представленная на выставке, входит в число лучших вооружений в мире.

Али Абдоллрахи подчеркнул, что достижения Ирана в оборонно-промышленном комплексе «наполнили сердца врагов страхом». При этом вся мощь Ирана направлена на защиту мусульман и угнетенных народов региона и мира.