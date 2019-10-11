Сеул, , 08:27 — REGNUM 18 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с представителями иностранных дипломатических корпусов, находящихся в стране. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, данная встреча пройдет в президентской резиденции Чхонвадэ (Голубой дом).

Известно, что общая встреча с представителями иностранных дипломатических корпусов пройдёт впервые.

Как отметили в администрации, прежнее правительство проводило такие встречи регулярно. Однако из-за плотного графика и зарубежных поездок президент Мун Чжэ Ин проводит общую встречу спустя два года и пять месяцев с момента вступления в должность.

Предполагается, что в рамках встречи южнокорейский лидер призовёт иностранных дипломатов к сотрудничеству в вопросах денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.